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В Ростове без вести пропал 18-летний парень

В Ростове без вести пропал 18-летний парень
В Ростове-на-Дону без вести пропал 18-летний местный житель. О местонахождении Романа Махнова нет информации больше двух недель.

Известно, что молодой человек перестал выходить на связь 19 марта. Безуспешные попытки родных найти Романа самим не привели к успешному результату. Родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

На вид ему около 16 лет, рост 156 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие. С собой у Романа были документы.

Если у вас есть информация о местонахождении Романа Махнова, просьба позвонить по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

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