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В Ростовской области без вести пропал 46-летний мужчина

В Ростовской области без вести пропал 46-летний мужчина
В Волгодонске разыскивается 46-летний местный житель. О местонахождении Ярослава Омельченко нет информации с 19 сентября.
Мужчина ушел из дома и не вернулся. Родственники обратились за помощью к волонтерам и написали заявление в полицию. Добровольцы расклеивают ориентировки и прочесывают ближайшие лесополосы.

На вид ему около 50 лет. У Ярослава серые глаза, худощавое телосложение. Рост - 165 сантиметров.

В день исчезновения он был одет в черные джинсы и черно-серую кофту. Из дома мужчина ушел в черных туфлях.

Если у вас есть информация о местонахождении Ярослава, позвоните в полицию или по номеру 8 800 700-54-52.

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