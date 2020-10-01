В Ростовской области без вести пропал 46-летний мужчина

В Волгодонске разыскивается 46-летний местный житель. О местонахождении Ярослава Омельченко нет информации с 19 сентября.Мужчина ушел из дома и не вернулся. Родственники обратились за помощью к волонтерам и написали заявление в полицию. Добровольцы расклеивают ориентировки и прочесывают ближайшие лесополосы.На вид ему около 50 лет. У Ярослава серые глаза, худощавое телосложение. Рост - 165 сантиметров.В день исчезновения он был одет в черные джинсы и черно-серую кофту. Из дома мужчина ушел в черных туфлях.Если у вас есть информация о местонахождении Ярослава, позвоните в полицию или по номеру 8 800 700-54-52.