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В Ростове без вести пропал 15-летний подросток

В Ростове без вести пропал 15-летний подросток
В Ростове-на-Дону без вести пропал 15-летний подросток. Борис Шемченков не выходит на связь больше суток, с 19 июля. Родители забеспокоились и сразу написали заявление в полицию. Помощи в поисках попросили у волонтеров и СМИ.

Борис выглядит гораздо старше своих лет. Ему на вид около 18 лет, а рост 15-летнего парня составляет 185 сантиметров. У него светлые длинные волосы, зеленые глаза. В день исчезновения на нем были джинсы, серая футболка и белые кроссовки.

Несколькими днями ранее в в хуторе Каменный Брод Родионово-Несветайского района пропал 16-летний Эдуард Компаниец. Мальчик мог отправиться в другой город или же находиться в своем районе.

Если вам что-либо известно о местонахождении несовершеннолетних, просьба позвонить в полицию или по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

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