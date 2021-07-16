В Ростове без вести пропал 15-летний подросток
В Ростове-на-Дону без вести пропал 15-летний подросток. Борис Шемченков не выходит на связь больше суток, с 19 июля. Родители забеспокоились и сразу написали заявление в полицию. Помощи в поисках попросили у волонтеров и СМИ.
Борис выглядит гораздо старше своих лет. Ему на вид около 18 лет, а рост 15-летнего парня составляет 185 сантиметров. У него светлые длинные волосы, зеленые глаза. В день исчезновения на нем были джинсы, серая футболка и белые кроссовки.
Несколькими днями ранее в в хуторе Каменный Брод Родионово-Несветайского района пропал 16-летний Эдуард Компаниец. Мальчик мог отправиться в другой город или же находиться в своем районе.
Если вам что-либо известно о местонахождении несовершеннолетних, просьба позвонить в полицию или по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.