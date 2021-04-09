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В Ростовской области без вести пропал 43-летний мужчина

В Ростовской области без вести пропал 43-летний мужчина
В Ростовской области без вести пропал 43-летний мужчина. О местонахождении Николая Кладко из Неклиновского района нет информации несколько дней.

Житель села Покровское пропал 8 апреля. Не сообщив родным, он ушел из дома в неизвестном направлении. Спустя два дня родственники забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. К поискам подключились и СМИ.

На вид пропавшему 43-45 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые с залысиной, глаза голубые. В день исчезновения на нем было темное трико, серая спортивная кофта, кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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