В Ростовской области без вести пропал 43-летний мужчина. О местонахождении Николая Кладко из Неклиновского района нет информации несколько дней.Житель села Покровское пропал 8 апреля. Не сообщив родным, он ушел из дома в неизвестном направлении. Спустя два дня родственники забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. К поискам подключились и СМИ.На вид пропавшему 43-45 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые с залысиной, глаза голубые. В день исчезновения на нем было темное трико, серая спортивная кофта, кроссовки.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.