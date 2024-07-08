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В Ростове без вести пропала 74-летняя бабушка

В Ростове без вести пропала 74-летняя бабушка
В Ростове-на-Дону без вести пропала 74-летняя бабушка. О местонахождении Аллы Пашковой ничего не известно с 7 июля.

В тот день женщина ушла из дома в неизвестном направлении. Когда женщина перестала выходить на связь, близкие забеспокоились. Встревоженные родственники написали заявление в полицию. Также они обратились за помощью к волонтерам.

Добровольцы прочесывают все районы города в поисках пропавшей.

Рост Аллы Пашковой составляет 158 сантиметров. Она нормального телосложения. У нее светло-русые волосы и зеленые глаза.

Во что была одета женщина в день пропажи, неизвестно.

Если вам что-то известно о местонахождении женщины, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.
Фото: Лиза Алерт
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