В Ростове 18 мая из-за велопарада перекроют несколько улиц

Фото: Дондей

В связи с проведением велопарада 18 мая в Ростове-на-Дону будет введено временное ограничение на передвижение автотранспорта. Сбор участников велопробега назначен на 9 утра на Театральной площади.По информации, предоставленной департаментом автодорог, с 6:00 и до 15:00 будут частично закрыты для проезда район Театральной площади, улица Большая Садовая (от Театральной площади до Кировского проспекта), а также Театральный проспект (от улицы Максима Горького до Социалистической улицы).С 10:00 до 12:00 поэтапное перекрытие коснется следующего маршрута: от Театральной площади по улице Большой Садовой через мост Сиверса (Темерницкий мост) через реку Дон до главной улицы от Южного подъезда до дома № 61 по Левобережной (где будет организован разворот), далее по Левобережной – Ворошиловский мост – Ворошиловский проспект – улица Большая Садовая и финиш на Театральной площади.