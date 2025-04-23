В Ростове перекроют центральные дороги для подготовки к параду Победы

20-я Линия (от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса); улица Советская (от площади Карла Маркса до площади Театральной);

площадь Театральная; улица Большая Садовая (от площади Театральной до проспекта Ворошиловского).



20-я Линия (от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса);

улица Советская (от площади Карла Маркса до площади Театральной);

площадь Театральная;

проспект Театральный (от улицы Максима Горького до улицы Социалистической);

пересечение улиц Максима Горького и Ченцова (от переулка Крепостного до улицы Каяни);

улица Большая Садовая (от площади Театральной до проспекта Ворошиловского).



Фото: ростов ру

В Ростове в центре города перекроют улицы для подготовки к параду Победы. Об этом горожан предупредили на сайте департамента автомобильных дорог.Войска Южного военного округа будут готовиться к параду по расписанию с 3 по 7 мая. А 9 мая пройдет само шествие. В эти дни проезд будут закрывать частично и согласно графику.Также временно перекроют движение на следующих улицах: проспект Шолохова; проспект Ворошиловский; улица Красноармейская; проспект Театральный; площадь Карла Маркса; улицы Большая Садовая и Ченцова; проспект Кировский.Во время прохождения механизированной колонны движение перекроют на следующих участках: проспект Шолохова; 20-я Линия; площадь Карла Маркса; улица Большая Садовая; проспект Ворошиловский; Красноармейская; проспект Театральный; улица Ченцова; проспект Кировский.