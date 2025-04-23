В Ростове перекроют центральные дороги для подготовки к параду Победы
В Ростове в центре города перекроют улицы для подготовки к параду Победы. Об этом горожан предупредили на сайте департамента автомобильных дорог.
Войска Южного военного округа будут готовиться к параду по расписанию с 3 по 7 мая. А 9 мая пройдет само шествие. В эти дни проезд будут закрывать частично и согласно графику.
3, 4, 5 и 6 мая с 18:00 до 01:00 движение ограничат на следующих участках:
- 20-я Линия (от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса); улица Советская (от площади Карла Маркса до площади Театральной);
площадь Театральная; улица Большая Садовая (от площади Театральной до проспекта Ворошиловского).
Также временно перекроют движение на следующих улицах: проспект Шолохова; проспект Ворошиловский; улица Красноармейская; проспект Театральный; площадь Карла Маркса; улицы Большая Садовая и Ченцова; проспект Кировский.
7 и 9 мая с 6:00 до 14:00 движение будет ограничено на следующих участках:
- 20-я Линия (от проспекта Шолохова до площади Карла Маркса);
улица Советская (от площади Карла Маркса до площади Театральной);
площадь Театральная;
проспект Театральный (от улицы Максима Горького до улицы Социалистической);
пересечение улиц Максима Горького и Ченцова (от переулка Крепостного до улицы Каяни);
улица Большая Садовая (от площади Театральной до проспекта Ворошиловского).
Во время прохождения механизированной колонны движение перекроют на следующих участках: проспект Шолохова; 20-я Линия; площадь Карла Маркса; улица Большая Садовая; проспект Ворошиловский; Красноармейская; проспект Театральный; улица Ченцова; проспект Кировский.