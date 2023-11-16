В Ростове 10 лет колонии получил мужчина, выбросивший труп сына в реку

Фото: соцсети/видео: СУ СКР по Ростовской области.

Советский районный суд Ростова вынес приговор мужчине, выбросившему труп сына в реку Темерник. Александра Ведмецкого обвиняли в истязании, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.На скамье подсудимых 30-летний горожанин оказался после того, как рыбак выловил из водоема сумку. Внутри оказалось тело ребенка. Правоохранители установили личность 8-летнего мальчика и вышли на его отца.Александр Ведмецкий жил с сыном в квартире на улице Шаповалова. Когда мать ребенка переехала в Крым, на мужчину легла полная ответственность по воспитанию ребенка. По версии следствия, ростовчанин избивал сына, лишал его еды и оказывал психологическое давление.Когда у школьника начались проблемы со здоровьем, Ведмецкий не обратил на это внимания. Ребенку становилось все хуже, но отец словно не замечал, в каком состоянии находится мальчик.Утром 26 мая Александр обнаружил сына мертвым в кровати. Испугавшись ответственности, горожанин решил скрыть смерть ребенка. Он положил тело в дорожную сумку и выбросил в реку Темерник. Через несколько дней жуткую находку обнаружил рыбак.По результатам экспертиз установили, что школьник скончался в результате крайней степени истощения и врожденных заболеваний.Заседание по делу Александра Ведмецкого состоялось 13 ноября. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 лет колонии общего режима.