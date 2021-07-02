Мост Малиновского в Ростове откроют для легковых машин 1 августа

В Ростове для легковых авто движение по мосту Малиновского откроют 1 августа. Об этом сообщил замглавы городской администрации по транспорту и дорожному строительству Дмитрий Симков в ходе пленарного совещания 6 июля.По словам заместителя сити-менеджера, подходы к северной и южной сторонам моста завершат к 30 июля. Через сутки по путепроводу откроют движение для легковушек и общественного транспорта.- Большегрузы мы пускать не будем, чтобы не загружать сооружение, - пояснил Дмитрий Симков. - Полное открытие переправы планируем на 10 декабря 2021 года.На реконструкцию 1,5 километров полотна моста и подъездных путей власти города потратили 2,7 миллиарда рублей. Работы начали в январе этого года. На время реконструкции его перекрыли. Лишившись одной из главных дорожных артерий, весь город больше недели утопал в гигантских пробках.30 апреля мост открыли для автобусов, машин скорой помощи, пожарных автомобилей и другого спецтранспорта. В конце июля планируют открыть движение для всех автомобилистов, а к ноябрю 2021 полностью завершить реконструкцию. Мост соединит въезд и выезд из Ростова по направлению в Таганрог, Батайск и Азов, а также Западный жилой массив и центр города.