Движение по мосту Малиновского в Ростове откроют утром 30 апреля

В Ростове 30 апреля восстановят движение по мосту Малиновского. Правда, доступно оно будет только для общественного транспорта, сообщили в городской администрации.В частности, путепровод откроют для движения 16 региональных маршрутов и четырех городских. К последним относятся автобусы № 10 (микрорайон Суворовский - ГПЗ-10); № 72 (ТРК «Мегамаг» - улица Малиновского); № 94 и № 96 (ГПЗ-10 - проспект Сельмаш - ГПЗ-10). Движение откроется в 6 часов.На мосту будет реверсивное движение - направление может меняться в зависимости от дорожных условий.Напомним, в настоящее время полным ходом идет строительство нового путепровода. На мост из бюджетов страны и области выделили 2,5 миллиарда рублей. Власти планировали провести целый комплекс работ не только на мосту, но и на подъездах к нему. Новый путепровод должен помочь решить проблему постоянных заторов на выезде из города и аварий, которые случаются из-за постоянных неудобств на дороге.Однако из-за его реконструкции город неоднократно стоял в гигантских пробках, а пути объезда заставили автомобилистов тратить время и бензин на десятки лишних километров. Сроки открытия моста для общественного транспорта неоднократно переносили. Сейчас дорожники возвели временный проезд - от конечной остановки автобусов к построенному мосту.