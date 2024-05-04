В Ростове в СИЗО пытались передать вафли с наркотиками

Фото для иллюстрации: ГУФСИН

В Ростове в следственный изолятор № 5 пытались передать «запрещенку». Необычная посылка 3 мая пришла для одного из заключенных в учреждение на улице Тоннельной, 4.Сотрудники СИЗО во время досмотра пакета с вафлями обнаружили подозрительный белый порошок. Кондитерские изделия изъяли, а затем передали на экспертизу.По информации ГУФСИН по Ростовской области, в действиях мужчины, передавшего посылку, усматриваются признаки состава преступления по статье «Приобретение, хранение наркотических средств».Теперь мужчине грозит уголовная ответственность.