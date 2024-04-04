Фото: ГУФСИН по Ростовской области

В ростовском СИЗО пытались передать приправу с наркотиками. Инцидент произошел 4 апреля на улице Тоннельной, 4.Сотрудники СИЗО досматривали посылку для обвиняемого, которую принесла местная жительница. В ходе досмотра в пакете с приправами было обнаружено белое вещество, похожее на наркотик. Находка была конфискована.- В поведении гражданина, передавшего посылку, усматриваются признаки состава преступления по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", - сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.Материалы экспертизы будут направлены в отдел полиции для правовой оценки.