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В ростовском СИЗО пытались передать приправу с наркотиками

В ростовском СИЗО пытались передать приправу с наркотиками
В ростовском СИЗО пытались передать приправу с наркотиками. Инцидент произошел 4 апреля на улице Тоннельной, 4.

Сотрудники СИЗО досматривали посылку для обвиняемого, которую принесла местная жительница. В ходе досмотра в пакете с приправами было обнаружено белое вещество, похожее на наркотик. Находка была конфискована.

- В поведении гражданина, передавшего посылку, усматриваются признаки состава преступления по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", - сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.

Материалы экспертизы будут направлены в отдел полиции для правовой оценки.
Фото: ГУФСИН по Ростовской области
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