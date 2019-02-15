В рейтинге регионов по качеству жизни Ростовская область заняла 19-е место



Ростовская область оказалась на 19-м месте в рейтинге регионов по качеству жизни. Такую информацию предоставили в аналитическом центре «РИА Новости».



Рейтинг был составлен, исходя из анализа различных открытых источников: Минздрава, Центробанка, Росстата и Минфина. Также в мониторинге учли жилищные условия дончан, занятость населения и его доходы.



В список вошли 85 регионов Российском Федерации. Ростовская область заняла 19-ю ступень и набрала 54,124 балла. В 2018 году Донской край занимал 18-ю строчку.



Первые три места достались Москве, Санкт-Петербургу и Московской области. На последней ступени оказалась Республика Тыва.