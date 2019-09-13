Ростовская область вошла в число самых криминальных регионов страны
Фото: molzhaninovskiy.mos.ru
Ростовская область вошла в пятёрку регионов с самым высоким количеством преступлений. Данные по итогам первого полугодия 2019 года представила Генпрокуратура РФ.
В рейтинге самых криминальных регионов России донской регион занимает пятое место. За первые шесть месяцев 2019 года здесь всего зарегистрировано 34 908 преступлений. Первой в рейтинге оказалась Москва, затем - Московская область, Краснодарский край и Челябинская область.
В соседнем Краснодарском крае за этот же период зарегистрировано 41 456 преступлений. При этом рост нарушений в Ростовской области составил 8,3%, а на Кубани – 4,2%.
Первую строчку в рейтинге Ростовская область заняла по числу мошенничеств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их стало больше на 2 100, то есть на 66%.
Также на пятом месте донской регион оказался по числу тяжких и особо тяжких преступлений. В области с начала года таковых насчитывается более 7 тысяч. В 2018 году за 12 месяцев их было 8 тысяч.