Ростовская область вошла в число самых криминальных регионов страны



Фото: molzhaninovskiy.mos.ru

Ростовская область вошла в пятёрку регионов с самым высоким количеством преступлений. Данные по итогам первого полугодия 2019 года представила Генпрокуратура РФ.



В рейтинге самых криминальных регионов России донской регион занимает пятое место. За первые шесть месяцев 2019 года здесь всего зарегистрировано 34 908 преступлений. Первой в рейтинге оказалась Москва, затем - Московская область, Краснодарский край и Челябинская область.



В соседнем Краснодарском крае за этот же период зарегистрировано 41 456 преступлений. При этом рост нарушений в Ростовской области составил 8,3%, а на Кубани – 4,2%.



Первую строчку в рейтинге Ростовская область заняла по числу мошенничеств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их стало больше на 2 100, то есть на 66%.



Также на пятом месте донской регион оказался по числу тяжких и особо тяжких преступлений. В области с начала года таковых насчитывается более 7 тысяч. В 2018 году за 12 месяцев их было 8 тысяч.