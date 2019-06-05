Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовская область вошла в рейтинг регионов по росту преступности

Ростовская область вошла в рейтинг регионов по росту преступности
Фото: Info-rm.com
Донской край вошёл в рейтинг регионов по росту преступности. Данные опубликованы в статистическом сборнике «Состояние преступности в России» Генпрокуратуры РФ.

В документе приведены данные с января по апрель 2019 года. Ростовская область заняла шестое место среди регионов, где за это период выросла преступность. За четыре месяца на Дону зарегистрировано 19 444 преступления. Цифра на 1 174 случая превышает прошлогоднюю статистику.

Область стала лидером по количеству мошенничеств. За представленный период в регионе число дел по этой статье выросло на 979, то есть на 53,8%. Это самый высокий показатель в России.

Тяжких преступлений на Дону стало больше на 14,9%.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.