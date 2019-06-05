Ростовская область вошла в рейтинг регионов по росту преступности



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Донской край вошёл в рейтинг регионов по росту преступности. Данные опубликованы в статистическом сборнике «Состояние преступности в России» Генпрокуратуры РФ.



В документе приведены данные с января по апрель 2019 года. Ростовская область заняла шестое место среди регионов, где за это период выросла преступность. За четыре месяца на Дону зарегистрировано 19 444 преступления. Цифра на 1 174 случая превышает прошлогоднюю статистику.



Область стала лидером по количеству мошенничеств. За представленный период в регионе число дел по этой статье выросло на 979, то есть на 53,8%. Это самый высокий показатель в России.



Тяжких преступлений на Дону стало больше на 14,9%.