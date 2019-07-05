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Ростовская область заняла 43-е место в рейтинге регионов РФ по уровню доходов населения

Ростовская область заняла 43-е место в рейтинге регионов РФ по уровню доходов населения
В рейтинге регионов России по уровню доходов населения Ростовская область заняла 43-е место. Первые три строчки достались Ямало-Ненецкому, Ненецкому и Чукотскому округам. Замыкают список Республики Калмыкия, Алтай и Тыва, сообщает «РИА Новости».

Больше всего людей, находящихся за чертой бедности, оказалось в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке. В донском регионе этот показатель составляет 13,3% от всего населения. В Ингушетии и Тыве больше всего людей, живущих за чертой крайней бедности. В Ростовской области 2% жителей находятся за данным порогом.
Ростовская область заняла 43-е место в рейтинге регионов РФ по уровню доходов населения
Уровень доходов высчитывался, исходя из соотношения месячного заработка на душу населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе. В Ростовской области это соотношение составляет 1,48. Для сравнения: в Ямало-Ненецком автономном округе показатель — 3,05, а в Тыве — 0,88.

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