Ростовская область заняла 43-е место в рейтинге регионов РФ по уровню доходов населения



В рейтинге регионов России по уровню доходов населения Ростовская область заняла 43-е место. Первые три строчки достались Ямало-Ненецкому, Ненецкому и Чукотскому округам. Замыкают список Республики Калмыкия, Алтай и Тыва, сообщает «РИА Новости».



Больше всего людей, находящихся за чертой бедности, оказалось в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке. В донском регионе этот показатель составляет 13,3% от всего населения. В Ингушетии и Тыве больше всего людей, живущих за чертой крайней бедности. В Ростовской области 2% жителей находятся за данным порогом.



Уровень доходов высчитывался, исходя из соотношения месячного заработка на душу населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе. В Ростовской области это соотношение составляет 1,48. Для сравнения: в Ямало-Ненецком автономном округе показатель — 3,05, а в Тыве — 0,88.