В районе Змиевской балки в Ростове авария парализовала движение транспорта

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В районе Змиевской балки в Ростове-на-Дону авария на дороге привела к существенным осложнениям движения. По данным "Яндекс.Карты", затор охватил участок протяженностью более шести километров.Как утверждают свидетели, автомобильная авария случилась на мосту, расположенном на Зоологической улице. Инцидент вызвал скопление транспортных средств, начинающееся от улицы Мадояна и достигающее перекрестка Зоологической и Поддубного переулка, общей длиной более шести километров. Скорость движения в обоих направлениях крайне низкая – не более десяти километров в час.Чтобы избежать простоя в пробке, водителям советуют выбирать объездные пути.