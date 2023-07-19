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Ростовчане просят изменить схему движения транспорта на ж/д переезде возле Змиевской балки

Ростовчане просят изменить схему движения транспорта на ж/д переезде возле Змиевской балки
В Ростове жители просят изменить схему движения авто на ж/д переезде недалеко от Змиевской балки. Информацию об этом сообщили горожане на сайте Благоустройство 19 июня.

По словам местных жителей, на ж/д переезде на пересечении Курской и Футбольной образуется многокилометровый затор. Водители теряют время в пробке из-за установленного дорожного знака «Главная дорога». Движение на участке затруднено.

- Автотранспорт, от переезда по улице Курской движущийся в прямом направлении, на пересечении с улицей Футбольной должен уступить дорогу автотранспорту, едущему (чаще всего поворачивающему на Курскую в сторону ж/д переезда) с улицы Футбольной, - добавили ростовчане.

Так, на проезжей части скапливается большое количество машин. Пробка тянется от железнодорожного переезда до перекрестка Курской и Футбольной. Не исключено, что автомобилисты могут попасть в серьезное ДТП.

Чтобы избежать происшествий, ростовчане предлагают организовать проезд на главной дороге по улице Курской в прямом направлении. При этом со стороны улицы Футбольной необходимо установить знак «Уступи дорогу».

Нововведение поможет водителям беспрепятственно двигаться в прямом направлении, не создавая затор.
Фото: Благоустройство
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