Магнитные бури накроют Ростовскую область 4 и 5 января

Фото: Лаборатория солнечной астрономии

Ростовскую область настигнут новые магнитные бури. Актуальный прогноз на 4 и 5 января опубликовали специалисты Лаборатории солнечной астрономии.В субботу, 4 января, около 9:00 на Землю обрушатся геомагнитные удары. После полудня активность бурь начнет спадать и достигнет минимума к 15:00.В воскресенье, 5 января, магнитная буря начнется в 6:00 и достигнет своего пика примерно в 9:00, а к 12:00 она уже стихнет.Стоит отметить, что в эти дни сила ударов достигнет всего лишь 5 баллов (уровень G1), что свидетельствует о слабом влиянии на Землю. Однако это не значит, что метеозависимые люди не могут почувствовать себя плохо. В такие дни рекомендуется отказаться от табака, алкоголя и вредной пищи, а также проводить больше времени на свежем воздухе и питаться легкой пищей.