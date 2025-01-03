Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Магнитные бури накроют Ростовскую область 4 и 5 января

Магнитные бури накроют Ростовскую область 4 и 5 января
Ростовскую область настигнут новые магнитные бури. Актуальный прогноз на 4 и 5 января опубликовали специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

В субботу, 4 января, около 9:00 на Землю обрушатся геомагнитные удары. После полудня активность бурь начнет спадать и достигнет минимума к 15:00.

В воскресенье, 5 января, магнитная буря начнется в 6:00 и достигнет своего пика примерно в 9:00, а к 12:00 она уже стихнет.

Стоит отметить, что в эти дни сила ударов достигнет всего лишь 5 баллов (уровень G1), что свидетельствует о слабом влиянии на Землю. Однако это не значит, что метеозависимые люди не могут почувствовать себя плохо. В такие дни рекомендуется отказаться от табака, алкоголя и вредной пищи, а также проводить больше времени на свежем воздухе и питаться легкой пищей.
Фото: Лаборатория солнечной астрономии
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.