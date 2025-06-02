В преддверии Дня защиты детей для популяризации здорового образа жизни в Ростове прошли мероприятия

Фото: Правительство Ростовской области

В донской столице в преддверии Дня защиты детей провели мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни. Мероприятия прошли в парке имени Октябрьской революции.Первое мероприятие — футбольный турнир под девизом «Свободные люди за спорт. Спорт и здоровье детей — единое целое». Свыше 150 человек приняли участие в спортивном состязании. Это и персонал организаторов мероприятия — ребцентра «Свобода», и выпускники программы работы по зависимостям, их родственники, спортсмены и просто неравнодушные ростовчане.В парке прошли и выставка «Красивые люди» от специалистов областного наркодиспансера. Свои силы могли проверить все желающие — людям предлагали измерить объем легких и других параметров. Выставку посветили Всемирному дню без табака.Начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Алексей Чванов отметил, что правительство региона уделяет большое внимание мероприятиям, которые направлены на популяризацию здорового образа жизни.