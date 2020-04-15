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В праздничные выходные в Ростове-на-Дону будет пасмурно и дождливо

В праздничные выходные в Ростове-на-Дону будет пасмурно и дождливо
В Ростове-на-Дону в праздничные Пасхальные выходные будет пасмурно и дождливо. Об этом сообщает Росгидрометцентр.

Так, в субботу 18 апреля станет немного холоднее, чем в пятницу. Воздух прогреется всего до +15 градусов днем. В этот день прогнозируются осадки в виде дождя. К вечеру распогодится, однако усилится ветер. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

В день Светлой Пасхи -19 апреля жителей мегаполиса ждет пасмурная погода. Столбики термометра вновь медленно, но верно пойдет вверх. Днем прогнозируется +16 градусов, ночью +8. Не обойдется и без сильного ветра, достигающего 18 метров в секунду.

Стоит отметить, что в северных районах области прогнозируются заморозки, снег и сильные дожди. Такая погода неблагоприятно повлияет на сельхозкультуры и плодовые деревья.

Фото: Денис Демков.

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