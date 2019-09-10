В правительстве Ростовской области объяснили, почему в многоэтажках отключают газ



Совещание по вопросу газового обеспечения многоэтажных домов состоялось в Ростова-на-Дону. Мероприятие прошло 10 сентября в здании правительства области.



На совещании собравшимся разъяснили права и обязанности потребителей и исполнителей в сфере газоснабжения. Перед участниками встречи выступили заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Валерий Былков, председатель донской ассоциации товарищества собственников жилья Сергей Атаманенко, а также представители Госжилинспекции и энергетических компаний. Валерий Былков пояснил, что может стать причиной неисправности газового оборудования.



- Часто оказывается, что газопровод находится под электрическим напряжением, - рассказал заместитель министра ЖКХ. - Такое может случиться, когда, например, хозяин квартиры ставит холодильник рядом с трубой. Случается, что к трубам привязывается интернет-провайдер или же злоумышленники через них подключаются к электричеству. Все эти действия нарушаю требования безопасности и приводят к порче труб и утечке газа.



Если специалисты находят на трубе электрический потенциал, то подача газа сразу перекрывается, чтобы эксперты могли устранить нарушения. Последствия отключений особенно остро ощущаются в многоквартирных домах, ведь снабжение прекращают сразу во всём здании. Чтобы не остаться без газа, ростовчанам рекомендуют открывать двери сотрудникам газовых служб. Тогда они смогут осмотреть оборудование и в случае чего устранить нарушения.



Замминистра напомнил, что утечка газа может привести к плачевным последствиям, и нарушитель понесёт ответственность за проступок. Поэтому очень важно исполнять законодательство в сфере газоснабжения.