У дончан в квитанциях за «коммуналку» может появиться новая строка



Новая строка может появиться в квитанциях жителей Ростовской области. Дончанам предложат оплачивать страхование жилья. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Валерий Былков.



С 4 августа в России вступят в силу поправки к закону о страховании жилья в случаях ЧС. В квитанциях от управляющих компаний может появиться дополнительный пункт. Отмечается, что оплата страхования не является обязательной. Жильцам стоит внимательнее изучать квитанции, чтобы не переплачивать за услуги, которые им не требуются.



Если кто-то захочет воспользоваться страховкой, то человеку нужно будет вносить ежемесячный взнос. Подробности следует уточнить в управляющей компании.