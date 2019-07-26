Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

У дончан в квитанциях за «коммуналку» может появиться новая строка

У дончан в квитанциях за «коммуналку» может появиться новая строка
Новая строка может появиться в квитанциях жителей Ростовской области. Дончанам предложат оплачивать страхование жилья. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Валерий Былков.

С 4 августа в России вступят в силу поправки к закону о страховании жилья в случаях ЧС. В квитанциях от управляющих компаний может появиться дополнительный пункт. Отмечается, что оплата страхования не является обязательной. Жильцам стоит внимательнее изучать квитанции, чтобы не переплачивать за услуги, которые им не требуются.

Если кто-то захочет воспользоваться страховкой, то человеку нужно будет вносить ежемесячный взнос. Подробности следует уточнить в управляющей компании.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.