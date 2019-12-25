В последнюю пятницу года Ростов стал в 9-балльных пробках



Ростов сковали пробки. Вечером последней пятницы года загруженность городских дорог составила 9 баллов.



Как не трудно догадаться, самая сложная ситуация сложилась в центре города. На Большой Садовой пробка начинается от проспекта Кировского. На Красноармейской автомобилисты стоят от переулка Университетского в направлении Западного.



На несколько километров растянулся затор на Менжинского. На проспекте Будённовском пробка начинается от Комсомольской площади. На проспекте Стачки движение затруднено от переулка Бабушкина до Кулагина.



