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В последнюю пятницу года Ростов стал в 9-балльных пробках

В последнюю пятницу года Ростов стал в 9-балльных пробках
Ростов сковали пробки. Вечером последней пятницы года загруженность городских дорог составила 9 баллов.

Как не трудно догадаться, самая сложная ситуация сложилась в центре города. На Большой Садовой пробка начинается от проспекта Кировского. На Красноармейской автомобилисты стоят от переулка Университетского в направлении Западного.

На несколько километров растянулся затор на Менжинского. На проспекте Будённовском пробка начинается от Комсомольской площади. На проспекте Стачки движение затруднено от переулка Бабушкина до Кулагина.

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