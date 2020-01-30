Ростов из-за непогоды встал в 9-бальных пробках



Первый в этом году обильный снегопад стал причиной транспортного коллапса в Ростове. К вечеру 5 февраля город встал в 9-бальных пробках.



Как нетрудно догадаться, самая напряжённая ситуация в центре города. Пробка на Большой Садовой начинается от переулка Крепостного и растягивается до проспекта Сиверса. На Красноармейской затор растянулся от Театрального проспекта до Будённовского.



Варфоломеева загружено от переулка Журавлёва до переулка Халтуринского. На проспекте Сиверса водители стоят от пересечения с улицей Депутатской. Затор растянулся больше чем на полкилометра. Практически нет движения под мостом Сиверса в направлении Западного.

На проспекте Стачки пробка начинается от моста и растягивается до переулка Бабушкина.



На улице Нансена затор от Атаманского переулка до Рабочего городка. Полностью окрасился в красный цвет проспект Нагибина. Улица Ленина загружена от пересечения с Нагибина до переулка Автомобильного.