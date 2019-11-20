Вечером последнего рабочего дня недели в Ростове образовались 9-балльные пробки



Вечером в пятницу, 22 ноября, Ростов сковали пробки. В красный окрасились практически все улицы в центре города.



К шести часам вечера загруженность дорожной сети составляет 9 баллов. На Большой Садовой пробка начинается от Покровского сквера и тянется вплоть до переулка Халтуринского. На улице Красноармейской наиболее загружен участок от проспекта Кировского до проспекта Будённовского. На Максима Горького автомобилисты вынуждены стоять от переулка Университетского до Соборного.



На проспекте Ворошиловском затор растянулся от Красноармейской до улицы Суворова. На Будённовском пробка начинается от Большой Садовой и продолжается до Комсомольской площади.



Кроме того, затор образовался на проспекте Сиверса и под мостом на проспекте Стачки.