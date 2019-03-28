В первой половине недели в Ростове ожидаются дожди и похолодание



В первой половине недели в Ростове ожидаются дожди и похолодание. Такой прогноз сообщили в Росгидрометцентре.



По данным синоптиков, 2 апреля в донской столице возможен кратковременный дождь. Днем температура воздуха может достигнуть 10 градусов. Во вторник будет ветрено – скорость порывов ветра может достичь 5 метров в секунду.



На следующий день, 3 апреля, температура снизится до 9 градусов. Прогнозируются дожди и облачность. Скорость порывов ветра – 2 метра в секунду.

В четверг, 4 апреля, могут пройти кратковременные дожди. Будет облачно, с прояснениями. Ожидается ветер со скоростью 4 метра в секунду.