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В первой половине следующей недели в Ростове ожидается спад жары

В первой половине следующей недели в Ростове ожидается спад жары
В первой половине следующей недели в Ростове-на-Дону ожидается спад жары. Такой прогноз передает Росгидрометцентр.

Известно, что в понедельник, 26 августа, температура в донской столице может достигать +30 градусов. В первый рабочий день осадков не ожидается, будет облачно, с прояснениями. Скорость ветра – 5 метров в секунду.

На следующий день столбики термометров останутся почти на той же отметке – +31 градус. Скорость ветра снизится до 3 метров в секунду. Дождя в вторник также не предвидится.

Спад жары начнется в середине недели. В среду температура воздуха составит +27 градусов. Ветер незначительно усилится, до 4 метров в секунду. При этом весь день будет облачно, с прояснениями.

Синоптики обещают осадки в четверг. При этом 29 августа может похолодать до +23 градусов.

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