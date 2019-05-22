На выходных в Ростове прогнозируют пасмурную погоду



На выходных в Ростове-на-Дону прогнозируют пасмурную погоду. Об этом сообщили в Росгидрометцентре.



Известно, что 24 мая столбики термометров остановятся на отметке +25 градусов. В этот день будет облачно и без осадков. Скорость ветра составит 2 метра в секунду.



В субботу, 25 мая, в донской столице ожидаются дожди. Скорость порывов ветра – 4 метра в секунду. Температура не изменится.



В воскресенье, 25 мая, температура опустится до +22 градусов. В последний выходной день снова пройдут дожди. Ветер усилится до 7 метров в секунду.





Фото: https://volg.mk.ru

