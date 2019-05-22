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На выходных в Ростове прогнозируют пасмурную погоду

На выходных в Ростове прогнозируют пасмурную погоду
На выходных в Ростове-на-Дону прогнозируют пасмурную погоду. Об этом сообщили в Росгидрометцентре.

Известно, что 24 мая столбики термометров остановятся на отметке +25 градусов. В этот день будет облачно и без осадков. Скорость ветра составит 2 метра в секунду.

В субботу, 25 мая, в донской столице ожидаются дожди. Скорость порывов ветра – 4 метра в секунду. Температура не изменится.

В воскресенье, 25 мая, температура опустится до +22 градусов. В последний выходной день снова пройдут дожди. Ветер усилится до 7 метров в секунду.


Фото: https://volg.mk.ru

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