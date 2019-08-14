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На выходных в Ростове похолодает, и пойдёт дождь

На выходных в Ростове похолодает, и пойдёт дождь
На выходных в Ростове-на-Дону будет облачно и дождливо. Такой прогноз предоставили синоптики Росгидрометцентра.

16 августа, в пятницу, столбики термометров могут достигнуть отметки +31 градус. Ожидаются облачность, с прояснениями, и небольшие дожди. Скорость ветра будет 3 метра в секунду.

17 августа температура останется на прежнем уровне. Скорость ветра снизится до 2 метров в секунду. В субботу в городе ожидается кратковременный дождь.

18 августа, в воскресенье, температура составит +28 градусов. Синоптики также прогнозируют облачность и небольшие дожди. Скорость ветра не изменится.

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