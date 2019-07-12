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Начало следующей недели в Ростове будет дождливым и прохладным

Начало следующей недели в Ростове будет дождливым и прохладным
Начало следующей недели в Ростове-на-Дону будет дождливым и прохладным. Информацию об этом сообщили в Росгидрометцентре.

Так, 15 июля температура воздуха достигнет +29 градусов. В городе ожидается облачная погода с небольшим дождем. Скорость ветра составит 4 метра в секунду.

16 июля также пройдет дождь. Температура снизится до +25 градусов. В этот день также будут осадки. Скорость ветра не изменится.

В середине недели, в среду, может потеплеть до +28 градусов. Синоптики прогнозируют дожди и облачность. При этом ветер будет не таким сильным, его скорость снизится до 2 метров в секунду.

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