Фото: парк «Лога»

В парке «Лога» в Ростовской области родились два красноруких тамарина. Информацию об этом в соцсетях сотрудники зоосада сообщили 25 октября.На свет малыши появились еще две недели назад. Они постоянно находятся рядом с мамой, крепко держась за ее шерсть своими маленькими лапками. Только к пяти-шести месяцам они станут полностью самостоятельными.Чтобы не напугать малышей, рекомендуется соблюдать тишину.Напомним, что недавно в этом парке появились на свет короткохвостые питоны.