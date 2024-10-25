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В парке «Лога» в Ростовской области родились два красноруких тамарина

В парке «Лога» в Ростовской области родились два красноруких тамарина
В парке «Лога» в Ростовской области родились два красноруких тамарина. Информацию об этом в соцсетях сотрудники зоосада сообщили 25 октября.

На свет малыши появились еще две недели назад. Они постоянно находятся рядом с мамой, крепко держась за ее шерсть своими маленькими лапками. Только к пяти-шести месяцам они станут полностью самостоятельными.

Чтобы не напугать малышей, рекомендуется соблюдать тишину.

Напомним, что недавно в этом парке появились на свет короткохвостые питоны.
Фото: парк «Лога»
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