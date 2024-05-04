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В парке «Лога» в Ростовской области у пары красноруких тамаринов родились двое малышей

В парке «Лога» в Ростовской области у пары красноруких тамаринов родились двое малышей
В парке «Лога» в Ростовской области у красноруких тамаринов Энжи и Сью родились двое малышей. Сотрудники зоосада сообщили, что радостное событие произошло 13 апреля.

Дети пока очень крепко держатся за шерсть своих родителей и не оставляют их ни на минуту. Но они уже проявляют любопытство и изучают окружающую обстановку. Малыши будут полностью самостоятельными, когда им исполнится пять-шесть месяцев.

Энжи и Сью - очень заботливые родители. Сью всегда держит детенышей на спине. А Энжи готов помогать своей подруге: забирает одного из детенышей или кормит самку.
Фото: парк «Лога»
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