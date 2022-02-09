Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В парке Авиаторов Ростова раскопают захоронения жертв нацистов

В парке Авиаторов Ростова раскопают захоронения жертв нацистов
В Парке Авиаторов Ростова-на-Дону проведут раскопки в поисках захоронений мирных жителей, расстрелянных нацистами в годы ВОВ. Останки жертв нацистов начнут искать весной в районе старого аэропорта.

Руководитель экспедиции «Без срока давности» в Ростовской области Андрей Кудряков рассказал DonDay.ru, что поиски развернут и на востоке региона - в станице Пролетарской. До 1940-х годов там проживали более 3 тысяч человек. Половину населения уничтожили в массовых расстрелах в бывшем глиняном карьере.

По данным прокуратуры, в годы оккупации в Ростовской области убили около 126 тысяч мирных жителей и военнопленных. Но реальное количество жертв нацистов может быть гораздо больше.
Фото: www.tourister.ru/Antulaz.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.