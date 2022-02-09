В парке Авиаторов Ростова раскопают захоронения жертв нацистов
В Парке Авиаторов Ростова-на-Дону проведут раскопки в поисках захоронений мирных жителей, расстрелянных нацистами в годы ВОВ. Останки жертв нацистов начнут искать весной в районе старого аэропорта.
Руководитель экспедиции «Без срока давности» в Ростовской области Андрей Кудряков рассказал DonDay.ru, что поиски развернут и на востоке региона - в станице Пролетарской. До 1940-х годов там проживали более 3 тысяч человек. Половину населения уничтожили в массовых расстрелах в бывшем глиняном карьере.
По данным прокуратуры, в годы оккупации в Ростовской области убили около 126 тысяч мирных жителей и военнопленных. Но реальное количество жертв нацистов может быть гораздо больше.