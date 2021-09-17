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В Сальске нашли останки пятилетнего мальчика, убитого нацистами в годы ВОВ

В Сальске нашли останки пятилетнего мальчика, убитого нацистами в годы ВОВ
Поисковики продолжают экспедицию «Без срока давности» на месте бывшего кирпичного завода. В годы Великой Отечественной войны фашисты расстреляли там тысячи мирных жителей. Члены объединения «Миус-Фронт» раскапывают траншеи глубиной до семи метров, чтобы найти все расстрельные ямы.

На этот раз поисковики обнаружили останки пятилетнего ребенка. Рядом с ним лежал каучуковый мячик в пятнах засохшей крови.

– Мы нашли в карьере смерти кирпичного завода рядом с телами расстрелянных. Жуткая находка. Рядом с мячиком – голова пятилетнего ребенка, убитого карателями, – сообщили в «Миус-Фронте».

Экспедиция в составе трехсот человек планирует продолжать работы до поздней осени - пока позволяет погода. Им предстоит обнаружить еще сотни жертв нацистов. По данным архивов, во время оккупации в Сальске (июль 1942-го - январь 1943-го) погибли более 3,5 тысячи человек.

Первые 60 жертв 7 августа захоронили возле монумента «Жертвам фашизма», установленного у проходной кирпичного завода еще в 1947 году.
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