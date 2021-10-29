В Сальске перезахоронят останки людей, расстрелянных во времена ВОВ
В Сальске перезахоронят останки людей, погибших от рук нацистских оккупантов во времена Великой Отечественной войны. Мероприятие состоится в 10 часов 4 ноября на Аллее памяти жертв геноцида - перед проходной бывшего кирпичного завода.
Перед захоронением пройдет крестный ход - от места расстрела к месту захоронения. В ходе мероприятия люди смогут увидеть страшные находки поисковиков - детские игрушки, нательные крестики, личные вещи, гильзы и пули оружия нацистов.
Последний раз подобное событие исторической важности проходило 78 лет назад - в 1943 году. Тогда перезахоронили многих жертв фашистов, однако большинство погибших остались лежать в расстрельных ямах и рвах.
Экспедиция поискового отряда «Миус Фронт» «Без срока давности» занялась поисками мест массового геноцида на территории Ростовской области. Напомним, во время оккупации Сальска в 1942-43-х годах нацисты расстреляли более трех с половиной тысяч человек. Каждую неделю поисковики находят останки десятков мирных граждан, жестоко убитых в годы ВОВ. Среди них есть много детей. Первые 60 жертв 7 августа захоронили возле монумента «Жертвам фашизма».