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В отношении сбежавшего из больницы пациента с коронавирусом на Дону возбудили дело

В отношении сбежавшего из больницы пациента с коронавирусом на Дону возбудили дело
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении пациента с коронавирусом, сбежавшего из больницы. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Мужчина с подтверждённым COVID-19 лежал в больнице Таганрога. Он не захотел оставаться на карантине и проходить лечение, поэтому сбежал из медицинского учреждения. О происшествии сообщили в полицию. Правоохранители выяснили, что он сел на рейсовый автобус и отправился в сторону посёлка Персиановского под Новочеркасском. Автобус остановили, и 44-летнего нарушителя на «скорой» доставили в новочеркасскую больницу. Все, с кем он контактировал, включая водителя и пассажиров автобуса, обследованы на коронавирус.
- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По данной статье привлекают людей, по вине которых заразились или умерли другие люди. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.

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