Из-за нарушений санитарных норм в ростовской горбольнице №6 возбудили уголовное дело
В Ростове-на-Дону возбудили дело по факту нарушений в городской больнице №6. Об этом 14 апреля сообщили в полномочном представительстве президента РФ в ЮФО.
Напомним, в терапевтическом отделении медицинского учреждения несколько дней лежала пациентка с коронавирусом. У женщины 2 апреля подтвердили диагноз, но она ещё три дня лежала в общей палате. Только 5-го числа её перевели в специализированную больницу. Сразу после этого в отделении ввели карантин для больных и медработников. Из персонала в изоляторе оказались 31 человек. У всех взяли анализы на коронавирус. Вскоре COVID-19 подтвердили у врача-рентгенолога, который, скорее всего, подхватил инфекцию через плохо обработанную поверхность.
- 13 апреля на основании материалов проверки, проведённой Роспотребнадзором совместно с ответственными сотрудниками аппарата полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе СУ СК по Ростовской области возбудило уголовное дело статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий», - сообщили в полпредстве.