По факту ДТП с тремя погибшими в Ростовской области возбуждено уголовное дело



В Ростовской области по факту ДТП с тремя погибшими возбудили уголовное дело. Правоохранители ведут расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».



Напомним, страшная трагедия произошла 24 июня около 14:30 на трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск. На 71-м километре автодороги 35-летний водитель «Хендай Элантра» и выехал на встречную полосу. В этот момент по ней двигался рейсовый автобус с 22 пассажирами в салоне. Транспортные средства столкнулись, из-за чего автобус вылетел с дороги, а иномарка оказалась полностью смята.



В результате аварии на месте погибли водитель «Хендай», а также его 30-летняя пассажирка и грудной ребёнок. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать их смерть.



К тому же травмы получил 17-летний пассажир автобуса. С травмами его доставили в больницу.



- По факту дорожно-транспортного происшествия следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.