В Ростовской области в отношении мужчины, напавшего на фельдшера с болгаркой, возбудили дело



В отношении мужчины, напавшего на фельдшера в Ростовской области, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили 25 сентября в пресс-службе донского ГУ МВД.



Само происшествие случилось 21 сентября в Батайске. Бригада медиков приехала на вызов к местному жителю. В квартире между ним и фельдшером началась словесная перепалка. Разъярённый хозяин жилья схватил болгарку и бросил её в медработника. Потерпевший получил травму головы и ушиб спины. После этого ему самому понадобилась помощь врачей.



- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, - добавили в пресс-службе донского главка. - В отношении 33-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.



Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.