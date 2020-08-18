В отелях и гостиницах Ростовской области выявили 15 нарушителей «масочного» режима

В донском регионе административная инспекция провела очередной рейд по проверке выполнения ограничительных мер в период пандемии вируса COVID-19. Об этом 21 августа сообщили в правительстве Ростовской области.Инспекторы выявили 15 нарушителей режима обязательного ношения средств индивидуальной защиты в местах размещения туристов. Среди них были такие гостиницы, как «Интурист» и «Атлант» в Белой Калитве, «Армаис», «Мишель», «У Василича», «Колизей», «Санси» в Сальске, «Приазовье», «Темиринда» и заведения «Гостевой дом Плотниковых», «Конгресс-отель» в Таганроге.В отношении тех сотрудников и посетителей, кто не носил маски, были составлены административные протоколы. Материалы о нарушениях уже переданы в суд. Гражданам грозит выплата штрафов на сумму от одной до 30 тысяч рублей.