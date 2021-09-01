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В Орловском районе Ростовской области у двух коров выявили бруцеллез

В Орловском районе Ростовской области у двух коров выявили бруцеллез
В Ростовской области ввели карантин из-за бруцеллеза у коров. Двух зараженных голов крупного рогатого скота выявили на животноводческой точке в 2,5 километра от хутора Терновой в Орловском районе. Об этом рассказали в Ростовском управлении ветеринарии.

Так как бруцеллез - очень опасная болезнь не только для животного, но и человека, на всей территории Курганенского сельского поселения ввели карантин.

Сейчас там проводят мероприятия по недопущению распространения заболевания и заражения других животных. В частности, на ферме пока не лечат животных, их не выпускают из загона и не используют молоко.

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