В Орловском районе Ростовской области у двух коров выявили бруцеллез

В Ростовской области ввели карантин из-за бруцеллеза у коров. Двух зараженных голов крупного рогатого скота выявили на животноводческой точке в 2,5 километра от хутора Терновой в Орловском районе. Об этом рассказали в Ростовском управлении ветеринарии.Так как бруцеллез - очень опасная болезнь не только для животного, но и человека, на всей территории Курганенского сельского поселения ввели карантин.Сейчас там проводят мероприятия по недопущению распространения заболевания и заражения других животных. В частности, на ферме пока не лечат животных, их не выпускают из загона и не используют молоко.