В Ростовской области женщина устроила крупный пожар, когда палила мусор во дворе

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Крупный пожар во дворе частного дома уничтожил хозпостройки в Ростовской области. По информации от регионального управления МЧС, причиной возгорания стала неосторожность местной жительницы при сжигании отходов на территории её двора. ЧП произошло в городе Зверево 17 сентября.Из-за сильных порывов ветра пламя быстро распространилось на близлежащие здания, охватив площадь в 200 квадратных метров до прибытия вызванных пожарных.Для ликвидации пожара на место происшествия оперативно прибыли два пожарных расчёта в составе пяти специалистов. Огонь полностью испепелил четыре сооружения, в том числе летнюю кухню, гараж, баню и подсобное помещение.В отношении виновницы пожара будут приняты меры административного воздействия. Следует напомнить, что в Ростовской области действует противопожарный режим с увеличенными штрафными санкциями за нарушение правил пожарной безопасности.В частности, штрафы для граждан могут достигать 20 тысяч рублей, для должностных лиц – до 60 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – до 80 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 800 тысяч рублей.