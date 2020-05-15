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В Орловском районе у 18 голов скота выявили бруцеллез

В Орловском районе у 18 голов скота выявили бруцеллез
В Орловском районе ввели карантин из-за бруцеллеза крупного рогатого скота. Об этом рассказали в Ростовском управлении ветеринарии.

В хуторе Терновом и в 2,5 километра от него находятся животноводческие точки, где у животных нашли бруцеллез. Еще осенью у фермера проверяли скот, но он предоставил на проверку только 20 голов из 108 имеющихся. Часть животных фермер скрыл и еще часть закупил в других районах без документов.

Теперь в Орловском районе введут карантин. Информация об инциденте уже направлена в Россельхознадзор. В районе проведен тематический сход граждан о проводимых мероприятиях и профилактике бруцеллеза.

Бруцеллез – это тип инфекции, передающийся от зараженного животного человеку, в большинстве случаев болезнь заканчивается летальным исходом.

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