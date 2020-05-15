В Орловском районе у 18 голов скота выявили бруцеллез

В Орловском районе ввели карантин из-за бруцеллеза крупного рогатого скота. Об этом рассказали в Ростовском управлении ветеринарии.В хуторе Терновом и в 2,5 километра от него находятся животноводческие точки, где у животных нашли бруцеллез. Еще осенью у фермера проверяли скот, но он предоставил на проверку только 20 голов из 108 имеющихся. Часть животных фермер скрыл и еще часть закупил в других районах без документов.Теперь в Орловском районе введут карантин. Информация об инциденте уже направлена в Россельхознадзор. В районе проведен тематический сход граждан о проводимых мероприятиях и профилактике бруцеллеза.Бруцеллез – это тип инфекции, передающийся от зараженного животного человеку, в большинстве случаев болезнь заканчивается летальным исходом.