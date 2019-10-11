В хуторе Ростовской области из-за четырёх коров ввели карантин



В одном из районов донского региона ввели карантин по бруцеллёзу. Об этом 14 октября сообщили в пресс-центре Управления ветеринарии Ростовской области.



В хуторе Ганчуков Пролетарского района специалисты выявили заражённых коров. Бруцеллёз обнаружили у четырёх животных, заболевание ещё двух находится под сомнением. Всего на территории хозяйств находятся 67 голов крупного рогатого скота. В управлении ветеринарии добавили, что 41 корова не имеет специальных документов и не проходила вакцинацию.



Когда ветеринары обнаружили бруцеллёз, они ввели карантин в хуторе Ганчуков. Уже несколько дней здесь запрещена продажа молока и молочных продуктов. Также введены ограничения на покупку и продажу животных.



Отметим, что бруцеллёзом болеют как животные, так и люди. Он является неизлечимым заболеванием, поражающим внутренние органы, центральную нервную систему, глаза, скелет и мышцы.



Карантин также действует в Сальском районе.