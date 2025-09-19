В центре Ростова из-за отключения света не работают светофоры

Фото: СоцСети

В центре Ростова-на-Дону из-за отключения снова перестали работать светофоры. По словам горожан, светофоры не работают примерно с 08:00.Ранее специалисты «Донэнерго» объявили о проведении работ в центре Ростова. Свет отключили еще 18 сентября около 21:00, а восстановить планировали 19 сентября к 06:00, затем работы перенесли еще на час. Пока светофоры все еще не работают.Светофоры отключены от сети на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Буденновского и на улице Шаумяна. Как скоро они заработают, не сообщается.