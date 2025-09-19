Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В центре Ростова из-за отключения света не работают светофоры

В центре Ростова из-за отключения света не работают светофоры
В центре Ростова-на-Дону из-за отключения снова перестали работать светофоры. По словам горожан, светофоры не работают примерно с 08:00.

Ранее специалисты «Донэнерго» объявили о проведении работ в центре Ростова. Свет отключили еще 18 сентября около 21:00, а восстановить планировали 19 сентября к 06:00, затем работы перенесли еще на час. Пока светофоры все еще не работают.

Светофоры отключены от сети на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Буденновского и на улице Шаумяна. Как скоро они заработают, не сообщается.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.