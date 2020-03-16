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В Ростовской области из-за больных коров ввели карантин

В Ростовской области из-за больных коров ввели карантин
Из-за болезни коров в Ростовской области ввели карантин. Ограничительные мероприятия действуют в Сальском и Каменском районах. Об этом сообщили в донском управлении ветеринарии.

Недалеко от посёлка Кузнецовского выявили 17 коров, больных бруцеллёзом. Их нашли в личном подсобном хозяйстве. В связи с этим в указанном населённом пункте запретили продажу молока и молочных продуктов, а также провоз и прогон скота.

На следующий день подозрительных коров выявили в хуторе Гусев Каменского района. Животных завезли без ветеринарных документов. Специалисты взяли анализы у скота, и у 67 голов подтвердили бруцеллёз.

Сейчас ветеринары исследуют других животных, восприимчивых к болезни.

Отметим, что бруцеллёз поражает все органы, включая центральную нервную систему. От животных он может передаваться человеку.

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