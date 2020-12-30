В Новый год жертвами коронавируса стали 16 жителей Ростовской области

В Новый год от коронавируса скончались 16 жителей Ростовской области. Пациентам было от 44 до 88 лет.В регистре умерших на 1 января - десять мужчин в возрасте от 44 до 82 лет и шесть женщин в возрасте от 54 до 88 лет. Все они страдали хроническими недугами сердечно-сосудистой и других систем организма.За весь период пандемии от СOVID-19 умерли 2 077 дончан. Самым молодым из них было 12, 18 и 19 лет. Ребенок имел врожденное заболевание центральной нервной системы. Какие сопутствующие болезни были у молодых людей, запрещают разглашать их родственники.