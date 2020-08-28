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Еще четыре дончанина в возрасте от 62 до 88 лет скончались от коронавируса

Еще четыре дончанина в возрасте от 62 до 88 лет скончались от коронавируса
В Ростовской области COVID-19 не пережили еще четыре человека, передает правительство региона.

В регистре умерших 30 августа - две женщины и двое мужчин в возрасте от 62 до 88 лет. Скончались в минувшие сутки дончанки 62 и 79 лет с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 80-летний мужчина с такими же недугами и хронической эндокринной болезнью и 88-летний пенсионер с хроническим заболеванием печени.

За весь период в Ростовской области от ковида умерли 348 жителей – это преимущественно пожилые люди, страдающие различными заболеваниями, и дончане средних лет, которые имели соответствующие симптомы, но поздно обратились за медпомощью.

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