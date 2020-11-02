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В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались 15 человек

В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались 15 человек
В Ростовской области от коронавируса умерли еще 15 пожилых людей, сообщает 4 ноября донское правительство.

В регистре умерших - шесть женщин в возрасте от 61 года до 90 лет и девять мужчин в возрасте от 60 до 93 лет. Все они страдали хроническими недугами сердечно-сосудистой и других систем.

За все время пандемии от ковида скончались почти 900 больных. Преимущественно пенсионеров с тяжелыми вялотекущими заболеваниями.

Напомним, 4 ноября коронавирус диагностировали еще 309 жителям Ростовской области. Почти половина из них – в возрасте от 46 до 65 лет.

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